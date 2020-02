EU-Gelder: Keine Einwände gegen neuen Mechanismus

Bukarest (ADZ) - Rumänien hat keine Einwände gegen eine künftige Koppelung der EU-Gelder an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien. Das sagte Staatspräsident Klaus Johannis nach seinem Gespräch mit EU-Ratspräsident Charles Michel zum Thema des mehrjährigen EU-Finanzrahmens 2021 -2027 am Freitag.

Johannis betonte vor Journalisten, dass die Sanktionsmöglichkeiten „kompliziert“ seien und es noch „viel zu tun“ gäbe, bis „konkrete Kriterien“ und „klare Regelungen“ erarbeitet sind. Stehe ein präziser, unzweideutiger Mechanismus jedoch erst einmal fest, werde Rumänien nichts dagegen einzuwenden haben, so der Staatschef.