EU-Kommission bewilligt 4 Mrd. Euro Staatshilfen

Bukarest (ADZ) - Die EU-Kommission hat am Freitag angekündigt, eine Regelung genehmigt zu haben, über die Rumänien Unternehmen aller Wirtschaftszweige mit insgesamt bis zu vier Milliarden Euro (19,7 Mrd. Lei) unterstützen kann. Hintergrund ist die Invasion der Ukraine durch Russland. Die für Wettbewerbspolitik zuständige Exekutiv-Vizepräsidentin der Kommission, Margrethe Vestager, erklärte, Rumänien werde durch die Genehmigung in die Lage versetzt „die wirtschaftlichen Auswirkungen der aktuellen geopolitischen Krise auf Unternehmen in allen Sektoren abzumildern.“



Hauptsächlich sollen die Beihilfen als Darlehensbürgschaften – mit einem Budget von maximal 3,6 Mrd. Euro (17,8 Mrd. Lei) – gewährt werden. Für direkte Zuschüsse zum Ausgleich eines Teils der im Rahmen der besicherten Darlehen anfallenden Kosten stehen maximal 390 Millionen Euro (1,9 Mrd. Lei) zur Verfügung; je nach Sektor sind die möglichen Zuschüsse zwischen 62.000 und 500.000 Euro gedeckelt.



Premier Nicolae Ciucă (PNL) begrüßte noch am Freitag die Entscheidung der EU-Kommission und gab bekannt, dass sich ab dieser Woche Unternehmen über die Plattform www.imminvest.ro für Hilfen einschreiben können.