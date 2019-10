EU-Mobilitätspaket weiterhin umstritten bei Osteuropäern

Bukarest (ADZ) - Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Litauen, Lettland und Polen haben ein gemeinsames Dokument unterzeichnet, in dem die Überarbeitung des Mobilitätspakets gefordert wird. Laut dem bulgarischen Premierminister Boyko Borissov bestehen die Regierungschefs der sechs Staaten darauf, die Maßnahmen neu zu prüfen, die erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Umweltpolitik der EU haben, schreibt Novinite, übernommen von Agerpres.



Die sechs Länder halten eine Diskussion für erforderlich, um die nationalen Besonderheiten aller EU-Mitgliedstaaten, einschließlich der an den Außengrenzen der EU gelegenen, zu berücksichtigen. Sie warnen außerdem davor, dass einige Maßnahmen des Mobilitätspakets zu einer Zunahme der Zahl der unbeladenen Lastwagen führen werden, was automatisch zu einem Anstieg der CO2-Emissionen führt. Das Mobilitätspaket wird derzeit zwischen den drei wichtigsten europäischen Institutionen verhandelt und kann noch geändert werden.