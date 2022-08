Bukarest (ADZ) - Im Juni ist in Rumänien im Jahresvergleich EU-weit die größte Steigerung der Erzeugerpreise in der Industrie verzeichnet worden, diese lagen 61% höher als im Juni 2021 und 3,8% höher als im Mai, teilte Eurostat am Mittwoch mit. In der EU stiegen die Erzeugerpreise in der Industrie im Energiesektor um 92,0%, für Vorleistungsgüter um 24,1% und für Verbrauchsgüter um 13,4%. Die Erzeugerpreise in der Industrie insgesamt ohne den Energiesektor stiegen um 16,2%.