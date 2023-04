Eurobarometer: Rumänen unzufriedener als EU-Schnitt

Bukarest (ADZ) - Die Frage, ob sie zufrieden mit ihrem Leben sind, bejahen 58 Prozent der Rumänen – im europäischen Schnitt sind es 83 Prozent. Preissteigerung, Inflation und Lebenserhaltungskosten stellen laut der letzten Eurobarometer-Umfrage für 51 Prozent hierzulande die größte Sorge dar, gefolgt von der eigenen finanziellen Situation (22 Prozent) bzw. der des Staates (29 Prozent), an dritter Stelle folgt die Gesundheit (17 Prozent).



Mit 72 Prozent schätzt eine starke Mehrheit der 1041 Befragten die Situation in Rumänien derzeit als „schlecht“ oder „sehr schlecht“ ein – Mitte 2022 waren es noch 66 Prozent gewesen. Fast gleich geblieben ist dagegen der Prozentsatz an Rumänen, die denken, dass die Dinge sich in die falsche Richtung entwickeln (63 Prozent).



Bezüglich ihres eigenen Lebens dagegen geben 49 Prozent an, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt – immer noch deutlich weniger als der europäische Schnitt von 66 Prozent.