Europawahl: PSD und USR in Bukarest gut aufgestellt

Bukarest (ADZ) - Laut Ergebnissen der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IPSOS zu der Anfang Juni steigenden Europawahl hat die Regierungspartei PSD gute Aussichten, die meisten Mandate einzufahren: 33,7 Prozent der befragten Bukarester gaben an, für die PSD stimmen zu wollen, während die oppositionelle Reformpartei USR ihr Wahlergebnis von 2019 verbessern könnte, da sie laut Umfrage mit 26,5 Prozent Platz 2 in der Wählergunst belegt. Die PNL würde in Bukarest indes lediglich magere 16 Prozent einfahren und damit auf Platz 3 absacken – ein wahres Debakel für die mitregierenden Liberalen, die bei der Europawahl von 2019 noch die meisten Mandate (zehn) eingefahren hatten, während die PSD mit neun Mandaten Platz 2 und die USR mit acht Mandaten Platz 3 belegt hatten. Auch die rechtsnationale AUR scheint bei der nahenden Europawahl zumindest in Bukarest mit keinem Höhenflug rechnen zu können – bloß 10 Prozent der befragten hauptstädtischen Wähler gaben an, für sie stimmen zu wollen.



Die im Auftrag der USR erfolgte Erhebung wurde im Dezember durchgeführt, befragt wurden insgesamt 5400 Bukarester bzw. jeweils 900 in jedem der sechs Hauptstadtbezirke.