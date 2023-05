Eurostat: Rumänien hat wenig IT-Spezialisten

Luxemburg (ADZ) – Rumänien hat im Jahr 2022 die zweitletzte Stelle belegt, was die Anzahl der IT-Spezialisten im Vergleich zu anderen EU-Ländern betrifft, laut Daten des Europäischen Statistikbüros Eurostat. Voriges Jahr waren insgesamt rund 9,4 Millionen EU-Bürger im IT-Bereich tätig, was einem Durchschnitt von rund 4,6 Prozent des EU-Arbeitsmarktes entspricht. Die wenigsten IT-Spezialisten gab es in Griechenland (2,5 Prozent des Arbeitsmarktes), gefolgt von Rumänien mit 2,8 Prozent, wobei Schweden die Statistik mit 8,6 Prozent anführt.



Allerdings liegt unser Land nach Bulgarien an zweiter Stelle, was die Anzahl Frauen im IT-Bereich betrifft: 25,2 Prozent im Vergleich zum EU-Durchschnitt von 18,9 Prozent.



Fast die Hälfte der IT-Mitarbeiter (48,9 Prozent) waren voriges Jahr unter 35 Jahre alt, viel mehr als der EU-Durchschnitt (36,7 Prozent), und rund 77 Prozent der IT-Spezialisten hatten einen Hochschulabschluss, verglichen zu nur rund 65 Prozent EU-weit.