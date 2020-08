Ex-Bürgermeister von Jassy hinter Gitter

Bukarest (ADZ) - Der frühere, bis 2015 amtierende Bürgermeister von Jassy/Iași, Gheorghe Nichita (PSD), ist am Mittwoch vom Berufungsgericht Bukarest wegen Korruptionsdelikten zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist rechtskräftig, der Verurteilte hat seine Haftstrafe bereits angetreten. Die Gerichtsinstanz sah es als erwiesen an, dass Nichita im Jahr 2013 Bestechungsgelder von zwei Geschäftsmännern im Wert von insgesamt mehr als 3,6 Millionen Lei angenommen hatte, und erhöhte außerdem die in erster Instanz verhängte Gefängnisstrafe um ein Jahr. Die beiden Unternehmer wurden ihrerseits zu je acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.