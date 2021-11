Bukarest (ADZ) – Der frühere Transportminister Dan Șova (PSD) ist am Mittwoch vom Berufungsgericht Bukarest wegen Korruptionsdelikten erstinstanzlich zu vier Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden.

In der sogenannten Causa „CET Govora“ hatte die Antikorruptionsbehörde DNA dem Ex-Minister Einfluss- und Vorteilsnahme zur Last gelegt. Șova war in der Causa bereits 2018 vom Obersten Gericht rechtskräftig zu drei Jahren Haft verurteilt worden, das Urteil wurde jedoch 2019 aufgehoben.