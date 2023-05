Fake News im Namen der IGSU

Bukarest (ADZ) – Das Generalinspektorat für Notfallsituationen (IGSU) warnt vor einer Falschnachricht, die in dessen Namen an WhatsApp-Nutzer geschickt wurde und wird: Es geht darin um zu treffende Selbstschutzmaßnahmen seitens der Bevölkerung im Falle einer radioaktiven Kontaminierung in verschiedenen Regionen des Landes. Gleichzeitig legt das IGSU der Bevölkerung nahe, sich stets aus offiziellen Quellen zu informieren und die über unterschiedliche Kommunikationskanäle erhaltenen Informationen auf ihre Authenzität zu prüfen.