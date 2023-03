Fall Gigină: Freispruch für Ex-Innenminister Oprea

Bukarest (ADZ) – Der frühere Innenminister Gabriel Oprea ist erstinstanzlich vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung in einem acht Jahre zurückliegenden Vorfall freigesprochen worden. Die DNA hatte ihn angeklagt, in seinem Amt unrechtmäßig von polizeilicher Begleitung im Verkehr Gebrauch gemacht zu haben und so für den Tod eines Motorradpolizisten im Oktober 2015 mitverantwortlich gewesen zu sein. Der Beamte Bogdan Gigin˛ war bei schlechter Witterung und einer laut Staatsanwälten von Oprea selbst verfügten hohen Geschwindigkeit in eine unzureichend gesicherte Straßenbaustelle gefahren und tödlich verunglückt. Der Polizist soll zum Zeitpunkt 12 Stunden im Dienst gewesen sein und seine Ablösung verlangt haben.

Der Geschäftsführer der Firma, die die Straßenbaustelle nicht ordnungsgemäß signalisiert hatte, wurde hingegen wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren und acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Auch das Unternehmen wurde schuldig gesprochen und muss eine Geldstrafe von 330.000 Lei zahlen. Die Straftat könnte laut Juristen bereits im Oktober dieses Jahres verjähren, nachdem das Verfahren mehrmals ins Stocken geriet und sich über längere Zeit verzögerte.