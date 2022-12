Fiebersenkende Medikamente für Kinder Mangelware

Bukarest (ADZ) – Mangel herrscht derzeit bei fiebersenkenden Ibuprofen- und Paracetamol-Lösungen für Kinder. Laut dem Arbeitgeberverband für Arzneimittelherstellung in Rumänien (PRIMER) sei dafür vor allem die globale Rohstoffknappheit verantwortlich. Zwar hätten Hersteller weitaus größere Mengen als in den letzten Jahren auf den Markt gebracht, aber durch die derzeit rollenden Wellen verschiedener Infektionskrankheiten sei der Bedarf an diesen Medikamenten um 50 Prozent höher als im vergangenen Jahr.



Der Verband ruft Eltern auf, keine Vorräte anzulegen, um die Versorgungskrise nicht zu verschärfen – auch seien diese Medikamente nur begrenzt haltbar. Er verweist auch darauf, dass in Apotheken gleichwertige Generika der bekannten Marken eher erhältlich seien.



EU-Parlamentarier Vlad Gheorghe (USR) hat nach eigenen Angaben die EU-Kommissarin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Stela Kyriakides, sowie den Direktor der Behörde für Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen (HERA) gebeten, die notwendigen Vorräte an bestimmten Arzneimitteln, die in manchen Regionen Rumäniens nicht mehr verfügbar seien, sicherzustellen.