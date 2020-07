Finanzierungsmöglichkeiten für Studium im Ausland

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Das Interesse am Studium im Ausland ist trotz Pandemie und Brexit unter rumänischen Jugendlichen gleichbleibend hoch. Rumänien belegt mit rund 35.000 Auslandsstudenten Platz 5 in Europa. Jährlich entscheiden sich bis zu 8000 Rumänen für ein Auslandsstudium.



Verschlechtert haben sich jedoch die Finanzierungschancen. Großbritannien – beliebtestes Ziel vor Frankreich, Spanien, Dänemark und den Niederlanden – hat mit dem Brexit für ausländische Studenten die Studiengebühren stark angehoben und die Regierungskredite gestrichen. 50 Prozent der Kandidaten in EU-Ländern, die von einer Universität außerhalb der Landesgrenzen bereits angenommen wurden, müssen wegen fehlender Finanzierungsmöglichkeiten verzichten. Abhilfe will die bankenunabhängige Kreditinstitution FINS schaffen, die Studienkredite bietet, ohne Sicherheiten zu fordern. Die Rückzahlung beginnt 6 bis 12 Monate nach Abschluss und erfolgt innerhalb von 5 bis 10 Jahren.