Finanzminister räumt bei ANAF und Zoll auf

Bukarest (ADZ) - Die Leitungen beim Zoll und der Steuerbehörde ANAF müssen leistungsstärker werden, fordert Finanzminister Marcel Boloș. Aus seiner Sicht seien diese „die wichtigsten Institutionen des rumänischen Staates“. Boloș ersetzte den Zollchef und die stellvertretenden ANAF-Leiter, verschonte allerdings die ANAF-Behördenleiterin Nicoleta Cîrciumaru, die er als „arbeitsam, extrem ehrlich und hochprofessionell“ pries.



Angekündigt wurden die Entlassungen in der Chefetage beider Einrichtungen bereits Ende Dezember. Der Finanzminister schoss besonders gegen die Chefs vom Zoll, denen er „peinliche Selbstlobgesänge“ vorwarf, nachdem sie über Einnahmen von 1,5 Milliarden Lei berichteten. Das werde er nicht mehr hinnehmen und das Ziel werde auf fünf Milliarden hochgeschraubt. Wer das nicht schafft, nimmt seinen Hut, so Boloș.



Laut Premierminister Marcel Ciolacu, der die Neubesetzungen bereits durchwinkte, habe der Finanzminister nun auch in den Verhandlungen mit den protestierenden Transportunternehmern und Landwirten Signale bekommen, dass es beim Zoll suboptimal laufe. Ciolacu verlangte von der neuen Leitung schnelle Lösungen für die legitimen Forderungen der Bauern und Landwirte.