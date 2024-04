Flüchtiger Paul Lambrino in Malta gefasst

Valletta/Bukarest (ADZ) - Der von Rumänien mit einem Europäischen Haftbefehl gesuchte Paul Philippe Lambrino, auch als Prinz Paul von Rumänien bekannt, ist in einem Ferienort auf Malta gefasst worden. Die maltesischen und rumänischen Behörden stimmen sich zu den erforderlichen Maßnahmen ab. Lambrino war in einem prominenten Korruptionsfall zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden, setzte sich aber ins Ausland ab. Er wurde in Frankreich aufgegriffen, doch die dortige Justiz lehnte neulich eine Überstellung ab, da nach Sicht der Richter Bedenken an der Rechtmäßigkeit der Verurteilung bestanden.