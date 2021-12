Forschungsminister Florin Roman zurückgetreten

Bukarest (ADZ) – Der Forschungs-, Innovations- und Digitalisierungsminister Florin Roman (PNL) hat am Mittwoch seinen Rücktritt auf sozialen Medien angekündigt, nachdem am selben Tag weitere Kontroversen zu seinem Lebenslauf ans Licht kamen. Diesmal empfahl der Rektor der Klausenburger Universität „Babeș Bolyai“ dem Minister, seinen Lebenslauf „schleunigst zu korrigieren“ nachdem festgestellt wurde, dass Roman fälschlicherweise angegeben hatte, diese Universität abgeschlossen zu haben. Tatsächlich hätte er nur eine Abschlussprüfung an einem Kolleg in Karlsburg/Alba Iulia vorzuweisen.



Roman ist außerdem in einen Plagiatskandal zu seiner Masterarbeit verwickelt. Vorige Woche wurde zudem festgestellt, dass er das in seinem Lebenslauf angegebene Buch nie geschrieben hatte.



In seiner Rücktrittsnachricht bezichtigt Roman USR-Chef Dacian Cioloș, er habe ihm das „Etikett als Plagiator angeheftet“und droht mit Klage wegen Verleumdung. Auf dem TV-Sender B1 erklärte Roman am Mittwochabend, „okkulte Kräfte“ seien interessiert an der Übernahme des Digitalisierungsbudgets von zwei Milliarden Euro.



Die Interimsleitung des Ministeriums wurde Energieminister Virgil Popescu (PNL) übertragen.