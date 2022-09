Frächter beklagen EU-Heimkehrverpflichtung

Bukarest (ADZ) - Der Verband der Straßenfrächter Rumäniens (UNTRR) fordert von der Europäischen Komission die Aussetzung der Verpflichtung für rumänische Zugmaschinen und Sattelfahrzeuge, alle acht Wochen heimzukehren. Unter Anbetracht der derzeitigen Energie- und Treibstoffkrise bedeute diese EU-Regelung nicht nur unnötige Zusatzkosten, sie widerspräche auch den Erklärungen der europäischen Staatenlenker über notwendige Einsparungen, so die UNTRR in einer Pressemitteilung am Montag. UNTRR und rumänische Spediteure haben demnach vor dem EU-Gerichtshof geklagt, unterstützt von der rumänischen Regierung.