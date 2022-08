„Geeinte und tolerante Gesellschaft wesentlich“

Bukarest (ADZ) - Staatspäsident Klaus Johannis hat am Dienstag aus Anlass des Europäischen Holocaust-Gedenktages für Sinti und Roma gemahnt, dass die Erinnerung an die Opfer des Antonescu-Regimes wachgehalten und die Bemühungen der rumänischen Gesellschaft um mehr Toleranz weitergeführt werden müssen. Stigmatisierung und Diskriminierung von Minderheiten hätten „von jedem von uns scharf geahndet“ zu werden, rassistische Äußerungen müssten „insbesondere jetzt“ in Anbetracht der schwierigen Zeiten, die man durchmache, „dezidiert zurückgewiesen und verurteilt“ werden, hieß es in einer Botschaft des Staatsoberhauptes. Mehr denn je müsse die rumänische Gesellschaft gegenwärtig „geeint sowie ein Vorbild in puncto Akzeptanz und Respekt gegenüber ethnischer und religiöser Diversität sein“, mahnte Johannis.



Der Staatschef hob hervor, dass der an Sinti und Roma begangene Völkermord sowohl auf europäischer Ebene als auch hierzulande mehr Vigilanz benötigt, wobei „Bildung“ das wichtigste Instrument bleibe, um den „Gefahren des Antisemitismus, Rassismus und Fremdenhasses entgegenzuwirken“ sowie „Grundrechte, Menschenwürde, Freiheit und Demokratie“ hochhalten zu können.