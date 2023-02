Gefängnis für Todesfahrer unter Drogeneinfluss

Bukarest (ADZ) – Der Senat hat am Montag das von Robert Cazanciuc (PSD) und Daniel Fenechiu (PNL) vorgestellte Gesetzesprojekt verabschiedet, demzufolge Autofahrer, die ohne Führerschein oder unter Einfluss von Alkohol oder Drogen tödliche Unfälle verursachen, direkt hinter Gittern landen sollen. Ein ähnliches Gesetzesprojekt wurde bereits im Jahr 2019 vom Parlament abgelehnt, jedoch im November von den obengenannten Senatoren wieder vorgestellt, zumal Rumänien bezüglich Verkehrssicherheit im EU-Vergleich an letzter Stelle lag. Jährlich verursachen über 20.000 alkoholisierte oder unter Drogeneinfluss stehende Fahrer tödliche Unfälle und kommen dabei oft mit Bewährungsstrafen davon, so die Begründung der Initiatoren. Das Gesetzesprojekt sei einem vierjährigen Mädchen gewidmet, welches genau zum Kindertag von einem Fahrer ohne Führerschein getötet wurde.

Die Abgeordnetenkammer muss nun als Entscheidungsträger über das Gesetzesprojekt abstimmen.