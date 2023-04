Gelder für Restaurierung touristischen Kulturerbes

Bukarest (ADZ) - Das Ministerium für Investitionen und europäische Projekte hat am Dienstag 27 Finanzierungsverträge für die Modernisierung und Sanierung von touristischen Kulturerbestätten im Rahmen des Programms „Attraktives Rumänien“ unterzeichnet. Darunter fallen das Schloss Hunyadi, die mittelalterliche Festung von Bistritz sowie mehrere Holzkirchen der Maramuresch. Die zu restaurierenden Stätten liegen entlang 9 der 12 über den Wiederaufbau- und Resilienzplan finanzierten touristischen Routen in weniger entwickelten Regionen des Landes, auf dessen Basis insgesamt 137,6 Millionen Euro für die Sanierung von 256 Kulturstätten und 9,6 Millionen Euro für die Bewerbung einmaliger touristischen Routen in Europa investiert werden.



Die Sanierungen dieser „Wahrzeichen, die uns als Volk definieren“ sollen auch private Investitionen in die betreffenden Regionen stimulieren und zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, erklärte Ressortminister Marcel Boloș (PNL).