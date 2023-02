Generalstaatsanwältin und DNA-Chef wollen zweite Amtszeit

Bukarest (ADZ) - Generalstaatsanwältin Gabriela Scutea, der Chef der Antikorruptionsbehörde DNA, Crin Bologa, und die Interims-Chefin der Antimafiastaatsanwaltschaft DIICOT, Oana Pâțu, treten für eine weitere Amtszeit an. Scutea und Bologa gaben am Montag bekannt, sich im Rahmen des von Justizminister Cătălin Predoiu (PNL) eingeleiteten Chefermittler-Auswahlverfahrens für eine zweite Amtszeit beworben zu haben, während die geschäftsführende DIICOT-Chefin die Leitung ihrer Behörde vollamtlich übernehmen will. Für den Posten des DNA-Chefanklägers bewarb sich des Weiteren auch Marius Voineag, zurzeit Ankläger der Generalstaatsanwaltschaft.

Während die Generalstaatsanwaltschaft in den letzten drei Jahren unter Scuteas Leitung kaum mit aufsehenerregenden Verfahren für Schlagzeilen gesorgt hatte, kann die DNA unter Chefankläger Bologa zumindest einige nennenswerte Korruptionsverfahren gegen Ex-Spitzenpolitiker – u.a. gegen Liviu Dragnea und Călin Popescu-Tăriceanu – vorweisen.