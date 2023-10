Ploiești (ADZ) - Die Umweltbehörde Prahova hat am Donnerstag Raffinerien im Bereich der Stadt Ploiești Geldbußen im Gesamtwert von 130.000 Lei erteilt (ohne die bestraften Unternehmen konkret zu benennen), dies auf der Basis „zahlreicher Beschwerden über Geruchsbelästigung“ seitens der Stadtbevölkerung, teilt diese auf Facebook mit. Außerdem wurden die Raffinerien verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, damit der Schwefelgestank die Luftqualität in der Stadt in Zukunft nicht mehr beeinträchtigt.