Gestohlene Kulturschätze in Rumänien gefunden

Bukarest (dpa/ADZ) - Bei einer Hausdurchsuchung im Kreis Neamț sind gestohlene Kulturgüter sichergestellt worden, die 2017 aus einem Depot im britischen Feltham entwendet worden waren. Das teilten die Staatsanwaltschaft in Bukarest und Europol am vergangenen Wochenende mit.Zum wiedergefundenen Diebesgut zählen historische Werke wie Erstausgaben von Galileo Galilei und Isaac Newton aus dem 16. und 17. Jahrhundert sowie weitere Bücher und Manuskripte im Wert von insgesamt 2,5 Millionen britischen Pfund (2,7 Mio. Euro).Bereits 2019 nahmen die Behörden 15 Verdächtige in Großbritannien und Rumänien fest. Ein weiterer mutmaßlich Beteiligter wurde Anfang dieses Jahres in Italien gefasst. Die 16 Verdächtigen sitzen in Großbritannien in Untersuchungshaft.Europol wertete den Fall als „doppelten Erfolg“. Es sei durch gemeinsame Ermittlungen der rumänischen, britischen und italienischen Polizei gelungen, die Täter zu fassen und den Weiterverkauf der Kulturschätze zu verhindern.