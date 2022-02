Gesundheitsminister hofft auf Lockerungen Ende März

Bukarest (ADZ) – Zwar hat die Koalitionsregierung unter Premierminister Nicolae Ciucă (PNL) die geltende Alarmstufe am Donnerstag um weitere 30 Tage verlängert, doch scheinen die Behörden mit einem baldigen Rückgang der täglichen Corona-Neuinfektionen zu rechnen und entsprechend bereits Lockerungen ins Auge zu fassen.



Wie Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD) den Medien erläuterte, könnte ein leichter Abwärtstrend bei den Neuinfektionen schon kommende Woche einsetzen. Aus Sicht des bekannten Virologen dürfte die Spitze der fünften Corona-Welle im Zeitraum „10. bis 15. Februar“ erreicht sein, danach sei mit einem Rückgang der täglichen Neuinfektionen zu rechnen. Er hoffe folglich, dass „ab Ende März erste Lockerungen“ eingeläutet bzw. die bestehenden Einschränkungen schrittweise aufgehoben werden könnten, sagte Rafila, demzufolge „die Maskenpflicht garantiert als letzte fallen wird“.



Eine erste Lockerung beschloss der Corona-Krisenstab indes bereits am Donnerstag: Fortan sollen auch Personen, die kein digitales Covid-Zertifikat vorweisen können bzw. weder geimpft noch getestet oder genesen sind, Zugang zu in Shopping Malls gelegenen Supermärkten erhalten.