Gesundheitsminister Rafila rät von Hamsterkäufen ab

Bukarest (ADZ) - Vor dem Hintergrund der Grippesaison versichert Gesundheitsminister Alexandru Rafila, dass sich die Arzneimittel-Versorgungslage bald verbessern werde. Sowohl entzündungshemmende als auch fiebersenkende und antivirale Medikamente werden in ausreichender Menge verfügbar sein, sagte er. 700.000 Tabletten oder mehr seien auf dem Weg in die Apotheken, das hieße aber nicht, dass die Menschen auf Vorrat kaufen müssten, so der Minister bei B1 TV. In letzter Zeit hatten Ärzte und Apotheker Nachschubprobleme mit mehreren Arzneien gemeldet. Das Gesundheitsministerium steuert mit zeitweiligen Exportbeschränkungen dagegen.