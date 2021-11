Gheorghiță: Fünfte Welle wahrscheinlich

Bukarest (ADZ) – Die fünfte Covid-Welle kommt wahrscheinlich, kann aber durch Impfung abgeschwächt werden, so der Koordinator der nationalen Impfkampagne, Valeriu Gheorghiță am Montag auf Digi24. Eine Reihe von Ländern verzeichne bereits einen erneuten Anstieg an Fällen, etwa Großbritannien.



Möglicherweise befinden wir uns in Rumänien gerade auf einem Plateau, doch hängt die weitere Entwicklung stark von der Impfrate und dem Einhalten der Präventionsregeln ab. Ohne die Einführung des grünen Zertifikats für einige Berufsgruppen werde es jedoch schwer, eine Impfrate von 70 Prozent zu erreichen, weder bis Ende dieses Jahres, noch in den ersten Monaten des nächsten, warnt Gheorghiță. Damit drohe die Gefahr der Entstehung einer noch ansteckenderen Variante innerhalb der nächsten Monate, die dann vielleicht auch den Immunschutz umgehen könne, so der Militärarzt. Die Impfrate in Rumänien beträgt nur knappe 45 Prozent der erwachsenen Bevölkerung, im globalen Durchschnitt sind es 50 Prozent (Erstdosis).