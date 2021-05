Gheorghiță: Impfziel zum 1. Juni wird wohl verfehlt

Bukarest (ADZ) – Nach Angaben des Koordinators der landesweiten Corona-Impfkampagne, Valeriu Gheorghiță, wird das von der Regierung gesteckte Impfziel, bis zum 1. Juni fünf Millionen Bürger mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft zu haben, aller Wahrscheinlichkeit nach verfehlt. Wie der Militärarzt am Mittwoch einräumte, wird, sämtlichen Hochrechnungen der Behörden zufolge, dieses Impfziel erst in der ersten Juni-Hälfte, nicht jedoch schon zu Monatsbeginn erreicht. Gheorghiță fügte hinzu, dass die Impfquote im landesweiten Durchschnitt gegenwärtig bei 23 Prozent, in Großstädten allerdings weit darüber liegt. Zähle man zudem die Covid-19-Genesenen hinzu, so dürften bereits zwischen 35 bis 40 Prozent der Bürger immunisiert sein, so der Impfplan-Koordinator.



Seinerseits stellte Regierungschef Florin Cîțu (PNL) trotz der Aussicht auf ein erstes verfehltes Impfziel weitere Lockerungen zum 1. Juni in Aussicht: Die Bürger hätten „die Botschaft, dass die Pandemie nur durch Impfen beendet werden kann, verstanden“, weswegen es auch die versprochenen Lockerungen geben werde, zumal die Inzidenz rückläufig sei, teilte der Premierminister mit.