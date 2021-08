Gheorgiță kündigt dritte Impfung an

Bukarest (ADZ) – Sofern die Europäische Arzneimittelkommission (EMA) eine Empfehlung für eine dritte Impfung ausspreche, werde diese gefährdeten Personen spätestens ab Anfang Oktober angeboten, erklärte Valeriu Gheorghiță, Koordinator der Impfkampagne, gegenüber Digi24. Personen, die bereits eine Covid-Erkrankung überstanden haben und geimpft sind, würden diese nicht erhalten, auch müssten mindestens sechs Monate zwischen der zweiten und dritten Impfung liegen.



Rumänien schließt sich damit dem Vorgehen zahlreicher europäischer Länder sowie den USA an. Experten und Behörden weisen aber darauf hin, dass aufgrund unzureichender Datenlage die Notwendigkeit einer „Booster-Impfung“ nicht nachgewiesen sei, und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisiert scharf, dass reiche Länder dritte Impfdosen anbieten, während in armen Ländern erst 1,4 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Auch könne nur eine vollständige Impfung aller Menschen vor neuen Mutationen schützen.