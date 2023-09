Grenzpunkt zur Ukraine geschlossen

Isaccea/Bukarest (ADZ) - Der Grenzübergang Orlovka-Isaccea ist in der Nacht von Montag auf Dienstag geschlossen worden, nachdem während eines russischen Drohnenangriffs auf das ukrainische Orlovka Einschläge in der Nähe einer Fähre beobachtet – und auch gefilmt – wurden. Die mit Rumänen besetzte Fähre war in Richtung Isaccea unterwegs. Laut Katastrophenschutz ISU Tulcea haben fünf Personen aus Isaccea den Notruf 112 getätigt. Die Küstenwache teilte mit, die beiden Fähren seien auf rumänischer Donauseite geparkt.