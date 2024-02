Grindeanu: „Die PSD wird in diesem Superwahljahr alle Wahlen gewinnen“

Neumarkt/Târgu Mureș (ADZ) - Transportminister und PSD-Vizechef Sorin Grindeanu hat sich am Wochenende in Hinblick auf die anstehenden Wahlen siegesgewiss gegeben. Seine Partei sei gegenwärtig „ähnlich gut aufgestellt wie im Jahr 2000“, als die PSD alle Wahlen gewonnen habe, sagte Grindeanu in Neumarkt anlässlich eines Besuchs der PSD-Spitze im Kreis Muresch. Zudem zeigte er sich überzeugt, dass seine Partei mit Marcel Ciolacu erstmals nach 24 Jahren auch wieder den Staatspräsidenten stellen werde.



Grindeanu hob hervor, dass die aktuelle PSD-Spitze nicht, wie früher, gegeneinander, sondern „als Team“ arbeite, weswegen man bisher auch in jedem politischen Gefecht den Sieg habe davontragen können. Die wichtigste Schlacht stehe allerdings noch an – nämlich im September, wenn die vorgezogene Präsidentenwahl steige, und danach im Dezember bei der Allgemeinwahl, so Grindeanu. In puncto politischer Schulterschlüsse auf Kommunalebene sagte der PSD-Vize, dass es den lokalen Parteiverbänden freistehe zu entscheiden, mit wem sie eventuelle Bündnisse eingehen wollten.



Angesichts des erheblichen Optimismus seines Stellvertreters war PSD-Chef Ciolacu daraufhin bemüht, die haushohen Erwartungen einigermaßen zu dämpfen: Man müsse „realistisch bleiben“ und dürfe „keine Illusionen verkaufen“ – keine Partei könne „alle Wahlen gewinnen“, dafür seien nämlich „Bündnisse, Koalitionen“ nötig, sagte Ciolacu in Neumarkt. Des Weiteren fügte der PSD-Chef hinzu, sich keineswegs gewiss zu sein, dass er der „Kandidat nach 20 Jahren“ sein werde. Nicht zu guter Letzt stellte der PSD-Chef klar, dass es im aktuellen politischen Kontext auch nach den Wahlen „keine andere Koalitionsmöglichkeit“ gebe als eine, die „rund um die PSD und PNL“ aufbaue.