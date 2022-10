Grippeimpfung bald auch in Apotheken

Bukarest (ADZ) - Bürgerinnen und Bürger werden sich ihre Grippeimpfung schon bald auch in Apotheken verabreichen lassen können. Wie Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD) am Montag bekannt gab, will sein Ressort ein derartiges Pilotprojekt durchziehen, sobald die teilnehmenden Apotheken ihr Personal entsprechend geschult haben. Nach europäischem Vorbild werden sich Impfwillige voraussichtlich noch im laufenden Jahr in zahlreichen Apotheken gegen die Grippe impfen lassen können, wobei der zu begleichende Endpreis neben dem Grippeimpfstoff auch die zusätzlich durchgeführte Impfdienstleistung enthalten wird, so Rafila.