Großaktion gegen Zuhälterei

Konstanza (ADZ) - 43 Hausdurchsuchungen wegen Verdachts auf Zuhälterei sind am gestrigen Dienstagmorgen von der Kriminalpolizei des Kreispolizeiamtes Konstanza unter der Koordination der örtlichen Staatsanwaltschaft an 36 Orten in den Kreisen Buzău, Galați, Prahova, Tulcea, Călărași, Bacău und Konstanza durchgeführt worden. Die Großaktion wurde mit der Unterstützung des Konstanzaer und des Generalamtes für Sondereinsätze im Rahmen der rumänischen Polizei sowie der Beamten der erwähnten Bezirkspolizeiämter organisiert.