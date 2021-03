Grüner Pass ab Juni: Reisefreiheit nicht eingeschränkt

Bukarest (ADZ) – Der grüne Pass, der nach Plänen der EU bis 1. Juni einsatzbereit sein soll, wird den Reisepass nicht ersetzen und die Reisefreiheit der ungeimpften EU-Bürger nicht einschränken, erklärt EU-Kommissarin Adina Vălean am Mittwochabend auf Digi24. Er soll lediglich als elektronisches Zertifikat per QRC-Code über Impfstatus, Coronatests oder durchgemachte Erkrankungen in einheitlichem Format informieren.



Insofern stellt er für den Inhaber einen Vorteil dar, zumal in vielen EU-Mitgliedsländern oder Ländern mit entsprechendem Abkommen mit der EU dann Corona-Auflagen wie Quarantäne oder Testpflicht wegfallen. Wer keinen grünen Pass besitzt, muss sich diesen Auflagen weiterhin beugen. Die Handhabe kann sich von Land zu Land unterscheiden. Die Gültigkeit des grünen Passes wird am Anfang nicht begrenzt, zumal sich Experten noch unsicher sind, wie lange die Immunität anhält. Er soll in elektronischer Form für das Handy oder als Papier ausgestellt werden können.