Grünes Licht für Anwärter auf AEP-Führung

Bukarest (ADZ) – Zwei Kandidaten für das Amt des Chefs der Ständigen Wahlbehörde AEP sind von den Rechtsausschüssen des Parlaments bestätigt worden: die von der Fraktion der AUR vorgeschlagene Rechtsanwältin Iulia Andreea Băbeanu und der Präfekt der Hauptstadt Toni Greblă, der von der PSD unterstützt wird. Das Amt muss neu besetzt werden, da der bisherige Amtsleiter Constantin Mitulețu-Buică zurücktreten musste, nachdem er in einem Einstellungsverfahren offenbar seine Schwägerin begünstigt hatte und die Integritätsbehörde ANI Anzeige bei der Generalstaatsanwaltschaft leistete.



Mehr Aussichten auf die Position rechnet sich der Ex-Verfassungsrichter Toni Greblă aus. PSD-Chef Marcel Ciolacu teilte mit, dass in der Koalition über dieses Amt nicht politisch diskutiert werde und es auch nicht unter PSD und PNL verteilt werde.



Das Parlament sollte ursprünglich noch am 21. Februar über die Personalie entscheiden, doch wird die Abstimmung wohl erst im März stattfinden.