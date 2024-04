Hauptstadtrennen: Firea laut Umfrage auf Platz 2

Bukarest (ADZ) - Der Abgang des bisherigen Spitzenkandidaten der Koalition, Cătălin Cîrstoiu, an dessen Stelle PSD und PNL inzwischen mit Gabriela Firea Pandele und Sebastian Burduja zwei eigene Kandidaten ins Hauptstadtrennen schicken, mischt erwartungsgemäß die Umfragen auf. Laut den am Sonntag veröffentlichten Ergebnissen einer Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Avangarde führt der amtierende Bukarester Oberbürgermeister Nicușor Dan (parteifrei) mit 31 Prozent weiterhin deutlich in der Wählergunst, doch liegt auf Platz 2 mittlerweile die PSD-Kandidatin und frühere Amtsinhaberin Gabriela Firea Pandele, die auf 24 Prozent kam. Der von der außerparlamentarischen Kleinpartei PUSL aufgestellte Populist Cristian Popescu Piedone darf laut Avangarde-Erhebung mit einem Zuspruch von 20 Prozent und damit bloß noch mit Platz 3 rechnen, während der PNL-Anwärter Burduja auf 15 Prozent und der AUR-Kandidat Mihai Enache auf 7 Prozent kamen.



58 Prozent der Befragen erachteten zudem, dass der Beschluss der Wahlallianz PSD-PNL, sich von ihrem Spitzenkandidaten Cîrstoiu zu trennen, „richtig“ gewesen sei, bloß 18 Prozent werteten ihn als „falsch“.