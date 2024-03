Hauptstadtrennen: Koalition stellt gemeinsamen Kandidaten Cîrstoiu vor

Bukarest (ADZ) - Die Koalition hat am Mittwoch ihren Kandidaten für das Rennen um das Bukarester Oberbürgermeisteramt vorgestellt: Als Herausforderer von Amtsinhaber Nicușor Dan (parteifrei) schicken PSD und PNL den Orthopäden und Leiter des Bukarester Universitätskrankenhauses Cătălin Cîrstoiu ins Wahlrennen. Dafür vertagte die Koalition erneut eine Entscheidung in puncto ihrer Herausforderer für die zwei amtierenden USR-Bezirksbürgermeister.



Der Spitzenkandidat selbst wich auf der Pressekonferenz sämtlichen Fragen über seine Pläne für Bukarest aus und begnügte sich hervorzuheben, als Krebs-Überlebender die aus seiner Sicht gleichfalls krebszerfressene Hauptstadt heilen zu wollen.



Die beiden Möchtegern-Kandidaten Gabriela Firea-Pandele (PSD) und Sebastian Burduja (PNL) sollen derweil auf Wunsch der Koalition die Werbetrommel für Cîrstoiu rühren bzw. dessen Wahlkampfleiter werden; Firea wurde zudem als Trostpflaster ein sicherer Listenplatz auf der Wahlliste der Koalition zur Europawahl angeboten. Die den Tränen nahe PSD-Senatorin sagte den Medien anschließend, „bis zum letzten Augenblick gehofft“ zu haben, auch hätten die letzten „Monate der Unsicherheit“ ihr zwar „zugesetzt“, sie jedoch „nicht entmutigt“. Für „Haarspaltereien“ sei indes keine Zeit, sie stehe der Partei mit ihrer Arbeitskraft weiter zur Verfügung, als Chefin des hauptstädtischen PSD-Verbands werde sie stets „für die Bukarester kämpfen“, so Firea.



Auch der Liberale Sebastian Burduja machte gute Miene zum bösen Spiel: Es sei gut, dass die Koalition sich zu einem gemeinsamen Kandidaten durchgerungen habe, sagte Burduja, der das Angebot der Koalition, im Rennen um das Amt eines Bezirksbürgermeisters anzutreten, allerdings ausschlug.