Hauptstadtrennen: Nicușor Dan führt in Umfragen

Bukarest (ADZ) - Laut jüngster Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CURS führt der amtierende Bukarester Oberbürgermeister Nicușor Dan (parteifrei) in der Gunst der hauptstädtischen Wähler: 36 Prozent der Befragten gaben an, bei dem auf Juni vorgezogenen Bürgermeisterrennen für Dan stimmen zu wollen, während 33 Prozent der Möchtegern-Kandidatin der PSD, Gabriela Firea-Pandele, den Vorzug geben würden. Für Bezirksbürgermeister Cristian Popescu „Piedone“, der als Herausforderer gegen Dan antreten will, würden 10 Prozent der Befragten stimmen, während der PNL-Anwärter auf das Amt, Sebastian Burduja, auf bloß 8 Prozent kam.