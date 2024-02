Hauptstadtwahlen: Fronten zeichnen sich klarer ab

Bukarest (ADZ) - Gabriela Firea, Ex-Familienministerin und Oberbürgermeisterin der Hauptstadt zwischen 2016 und 2020, wird sich mit größter Wahrscheinlichkeit wieder für ein Mandat als Stadtherrin bewerben. Parteichef Marcel Ciolacu erklärte, dass die 51-jährige Politikerin bei einer Diskussion als einzige den Job wollte – kein anderer Kollege meldete Ambitionen an. Sollte die im Sommer bei einem Skandal um prekäre Altenheime schwer angeschlagene Sozialdemokratin tatsächlich antreten, liefert sie sich ein Duell mit dem gegenwärtigen Oberbürgermeister Nicușor Dan. Hinter dem parteifreien Mathematiker steht eine frisch gegründete Allianz bürgerlicher Kräfte (ADU), gebildet aus USR, PMP und Forța Dreptei. Die Liberalen, die bei den letzten Kommunalwahlen 2020 noch Nicușor Dan unterstützt hatten, wollen diesmal auch einen eigenen Kandidaten aufstellen, wie Parteichef Nicolae Ciucă letzte Tage bestätigte. Wer das sein soll, ist noch unbekannt, doch der Name von Energieminister Sebastian Burduja wird oft im Kontext genannt. Er habe übrigens Nicușor Dan aufgefordert, den Kandidaten der Bürgerlichen in einer Vorwahl zu bestimmen, doch keine Antwort bekommen, so der Minister.