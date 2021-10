Hava: Präsenzparteitag der PNL war ein „Riesenfehler“

Bukarest (ADZ) – Der aktuelle Europaabgeordnete und frühere liberale Kreisratschef von Alba, Mircea Hava, hat am Donnerstag den Ende September gestiegenen Präsenzparteitag der PNL mit 5000 Parteidelegierten als „Riesenfehler“ bezeichnet – eine Regierungspartei dürfe nicht nach dem Motto „Ich bin der Boss und tue, was ich will“ vorgehen. Er selbst sei dem Parteitag ferngeblieben – für ihn bedeute „rot nämlich rot“. Ein fast ebenso großer Fehler sei auch der Beschluss der Kommunalbehörden gewesen, das gigantische EDM- und Pop-Festival „Untold“ trotz der zu dem Zeitpunkt bereits steigenden Corona-Neuinfektionen durchzuziehen, sagte der ehemals hocheinflussreiche PNL-Politiker dem Nachrichtenportal „Hotnews“. Auf das Festival hatte eingedenk seiner Einnahmen vor allem der liberale Bürgermeister von Klausenburg, Emil Boc, gedrängt.



In puncto Regierungskrise erachtete Hava, dass der designierte Premierminister Dacian Cioloș (USR) wohl keine Mehrheit auftreiben wird, um sein Kabinett bestätigen zu lassen. Allerdings werde auch Liberalenchef Florin Cîțu „keinen weiteren Regierungsauftrag“ erhalten – da „ihn niemand mehr will“, so der EU-Parlamentarier.