Hohe Ausgaben für Lebensmittel

In Rumänien lagen 2021 die Ausgaben für Lebensmittel und nichtalkoholische Getränke mit 25,2 Prozent an erster Stelle | Bild: pixabay.com

Luxemburg/Bukarest (ADZ) – Ein Viertel aller Ausgaben der EU-Bevölkerung im Jahr 2021 sind für Wohnung, Wasser, Elektrizität, Gas und andere Brennstoffe erfolgt, laut kürzlich veröffentlichten Daten des Europäischen Statistikinstituts Eurostat; im Vergleich dazu sind es nur 18,1 Prozent in Rumänien. An zweiter Stelle lagen EU-weit die Ausgaben für Lebensmittel und nichtalkoholische Getränke mit 14,3 Prozent; in Rumänien liegen diese mit 25,2 Prozent auf dem ersten Platz. Beide Posten sind geringfügig gesunken im Vergleich zum Vorjahr. An dritter Stelle stehen mit rund 12,1 Prozent die Transportkosten. Etwas mehr als im Jahr 2020 haben EU-Bürger für Kultur (8 Prozent), Restaurants und Hotels (6,6 Prozent), Gesundheit (4,7 Prozent) und Bekleidung (4,2 Prozent) ausgegeben, was auf die Aufhebung der Corona-Restriktionen zurückzuführen ist. Ausgaben für alkoholische Getränke, Tabakwaren und Telekommunikation sind ebenfalls leicht zurückgegangen.



In Rumänien wurden für Möbel und Haushaltsgeräte 7,2 Prozent ausgegeben, für Kultur und Bekleidung je 6,7 Prozent, für alkoholische Getränke und Tabakwaren 5,5 Prozent, für Gesundheit 5,2 Prozent, für Restaurants und Hotel 4,5 Prozent und für Bildung nur 1,1 Prozent.