Holocaustleugner: Institut „Elie Wiesel” kritisiert AUR

Bukarest (ADZ) – Der Leiter des Nationalen Instituts für das Studium des Holocaust „Elie Wiesel”, Alexandru Florian, und der Regierungsbeauftragte für die Bekämpfung von Xenophobie und Antisemitismus, Alexandru Muraru (PNL), haben die jüngsten Behauptungen der ultranationalistischen Partei AUR, der Holocaust sei ein „unwichtiges Thema” im Schulunterricht und nur eine „simple Lektion”, auf Schärfste verurteilt. „Wir erinnern daran, dass die symbolische Übernahme der Verantwortung der rumänischen Regierung und Präsidentschaft für die Vernichtung von 300.000 Juden und 11.000 Roma durch das Antonescu-Regime 2004 eine bedeutende Voraussetzung für die Aufnahme Rumäniens in die NATO und EU war”, so das Institut. Unter „dem Schutz parlamentarischer Immunität” hatte ein AUR-Abgeordneter die Entfernung der Holocaust-Lektionen aus dem Unterricht gefordert. Laut Muraru habe AUR damit „den rechtlichen Rahmen, in dem die Partei funktioniert, weit überschritten“: Holocaustleugnung ist eine Straftat. In einem Kommunique hatte AUR behauptet, „dieses unwichtige Thema, aufgebauscht zum Schulfach“, trage zu einer „systematischen Unterminierung der Qualität der Bildung in Rumänien” bei.