Holzkrise: Tanczos steht Rede und Antwort

Bukarest (ADZ) – Der Minister für Umwelt, Gewässer und Wälder, Barna Tanczos (UDMR), hat am Montag im Plenum zur „Stunde der Regierung“ erklärt, dass dieses Jahr 7,178 Millionen Kubikmeter Brennholz auf den Markt gebracht wurden – über eine Million mehr als im Vorjahr. Die Holzkrise habe nicht nur Rumänien erschüttert, sondern auch die Märkte in Deutschland, Frankreich, Österreich und Italien. Tanczos reagierte damit auf den Vorwurf von George Simion (AUR), die Deckelung des Brennholzpreises habe den Markt durcheinandergebracht.



Die Forstverwaltung Romsilva hat zudem Maßnahmen getroffen, die Brennholzversorgung auch für die Zukunft zu sichern, erklärte Tanczos. Die 240 bestehenden Depots sollten modernisiert und 178 weitere geschaffen werden, um möglichst nahe am Bürger liefern zu können. In den nächsten 2-3 Jahren stehe hierfür ein Investitionsbudget von über 60 Millionen Euro zur Verfügung.



Am 5. Oktober hatte Premier Nicolae Ciucă die „von Millionen Rumänen erwartete“ Eilverordnung zur Deckelung des Brennholzpreises bei 400 Lei pro Kubikmeter verkündet. Einen Monat später räumte er ein, dass dies nicht den erwarteten Effekt gehabt habe, man werde „korrigierend eingreifen“.