Horror-Inzidenzwert: Neue Maßnahmen in Bukarest

Bukarest (ADZ) – Nach dem rasanten Anstieg der Inzidenzrate in Bukarest hat das hauptstädtische Notfallkomitee am Samstag neue Einschränkungen verkündet: private wie staatliche Arbeitgeber mit über 50 Angestellten müssen zur Vermeidung von überfüllten öffentlichen Transportmitteln zeitlich versetzte Arbeitszeiten einführen. Die Inzidenz in Bukarest betrug am Montag 14,52 Infizierte pro 1000 Einwohner. Seit dem 10. September wurde ein Anstieg von 1,33 auf 8,89 am 3. Oktober und 12,65 am vergangenen Samstag verzeichnet.