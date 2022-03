Hospitäler für Aufnahme ukrainischer Verletzter bereit

Bukarest (ADZ) – Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD) hat am Dienstag nach einem Treffen mit Krankenhaus-Managern und Vertretern der lokalen Gesundheitsämter bekannt gegeben, dass die Krankenhäuser im Land für die Aufnahme von Patienten aus der Ukraine vorbereitet sind. Insgesamt stünden landesweit 3152 Betten für die Aufnahme ukrainischer Verletzter bereit – der Großteil davon in den an die Ukraine angrenzenden Landeskreisen bzw. 276 Krankenhausbetten in Sathmar, 141 im Kreis Maramuresch, 101 in Suceava, 120 in Iași und 256 in Vaslui. Zuzüglich würden sämtliche Universitätsstädte des Landes ihrerseits eine erhebliche Zahl von Krankenhausbetten zur Verfügung stellen – Bukarest allein habe vorerst 570 gestellt, sagte Rafila.



Der Gesundheitsminister verwies zudem darauf, dass die kriegsgebeutelte Ukraine dringend Blutkonserven benötigt, weswegen sein Ressort zu Wochenbeginn eine landesweite Blutspendeaktion gestartet habe – Spendern stünden zurzeit 42 Zentren in allen Landesteilen zur Verfügung. Alle Blutspendezentren hätten sich bereit erklärt, im Fall eines hohen Andrangs auch übers Wochenende geöffnet zu bleiben, fügte Rafila hinzu.