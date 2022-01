Hotline 119 bei Gewalt gegen Kinder

Bukarest (ADZ) – Um Gewalt, Vernachlässigung oder Ausbeutung von Kindern zu melden, steht seit Dienstag eine Hotline zur Verfügung: Unter der Nummer 119 ist kostenlos und rund um die Uhr kompetente Beratung erreichbar. In den Landeskreisen sowie in den Sektoren Bukarests wurden dafür vom Sonderkommunikationsdienst (STS) 94 Leitungen in den Direktionen für Sozialhilfe und Kinderschutz eingerichtet. Die Aktion gehört zum im Zuge der Pandemie eingerichteten Regierungsprogramm „Aus Sorge für Kinder“.