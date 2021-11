Illegale Müllverbrennungen: Kontrolleure angegriffen

Bukarest (ADZ) – Am Samstag ist eine Patrouille der Umweltschutzbehörde bei einer Kontrolle in Sintești (Ilfov) tätlich angegriffen worden, berichtet Interims-Umweltminister Tanczos Barna auf Facebook. Sie hatten die Lokaleinwohner beim illegalen Verbrennen von giftigen Abfällen – Autoreifen, elektrische Kabel – erwischt. Beim Versuch, dies zu stoppen, wurden die Kontrolleure mit Mistgabeln attackiert, so dass eine spezielle Eingreiftruppe der Polizei (SAS) gerufen werden musste. Für die Löschung der Brandherde waren drei Feuerwehr-Einsatzwägen nötig. Zwei Personen wurden festgenommen. „Für solche Taten, mit Absicht begangen, darf es keine Gnade geben, die Festgenommenen und ihre Komplizen riskieren neben Geldbußen eine Freiheitsstrafe”, schrieb Tanczos und kündigte weitere Kontrollen an. Das Problem illegaler Müllverbrennung in Sinterești ist den Behörden seit rund einem Jahrzehnt bekannt und gilt als wesentliche Ursache für die hohe Luftverschmutzung in und um Bukarest.