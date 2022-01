Illegaler STB-Streik nach fünf Tagen beendet

Bukarest (ADZ) – Die Gewerkschaftler der öffentlichen Verkehrsgesellschaft Bukarest (STB) haben am Dienstag beschlossen, den illegalen Streik, der fünf Tage lang die Hauptstadt gelähmt hat, zu beenden, wird in einer Pressemitteilung für Agerpres angekündigt. Dies, obwohl Gewerkschaftsleiter Vasile Petrariu (PSD) am Montagabend mitgeteilt hatte, dass die Verhandlungen gescheitert seien. Die Gespräche sollen jedoch weitergeführt werden, erklärte Oberbürgermeister Nicușor Dan. Die STB-Fahrer seien am Montagmorgen schriftlich auf ihre Einsatzpflicht verwiesen worden, erklärte STB-Leiter Adrian Criț, nachdem am Donnerstag das Gericht den Streik für illegal befunden hatte. Wegen der Einschüchterungsversuche auf die Fahrer und der Anstiftung zum illegalen Streik seien Strafanzeigen erstattet worden, erklärte Criț. Die Gewerkschaftsleiter und Anstifter seien zu ersten Anhörungen vorgeladen worden. Die Tatsache, dass die STB Stellen ausgeschrieben hat, könnte auf Entlassungen hindeuten.