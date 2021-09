Impflotterie: Preise im Wert von insgesamt 15.000.000 Lei

Bukarest (ADZ) – Personen, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind und dies anhand eines „Grünen Zertifikats“ nachweisen können (erhältlich unter certificat-covid.gov.ro), steht die Teilnahme an der Impflotterie offen: Von 1. Oktober bis 31. Dezember finden 19 Ziehungen statt, bei denen 81 Wochenpreise vergeben werden – 80 davon im Wert von 10.000 Lei, einer im Wert von 300.000 Lei; außerdem drei Monatspreise (jeweils in der letzten Woche jedes Monats) im Wert von 100.000 Lei, und zwei Preise am Ende der Lotterie im Wert von 500.000 und 1.000.000 Lei. Alle Teilnehmenden haben vier Gewinnchancen. Die Beträge werden vom Ministerium für Wirtschaft, Unternehmertum und Tourismus bereitgestellt.



Alle Personen, die sich seit Beginn der Impfkampagne immunisieren ließen, können durch Anmeldung teilnehmen. Diejenigen, die sich ab jetzt für eine Impfung entscheiden, erhalten dabei außerdem einen Essensgutschein im Wert von 100 Lei.