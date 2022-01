Innenminister Bode verspricht Reform der Polizei

Bukarest (ADZ) – Innenminister Lucian Bode (PNL) hat am Montag in einer Pressekonferrenz zu den jüngsten Eklats Stellung genommen, der Vorfall Bolentin Vale und das von einer Polizeistreife tödlich verletzte Mädchen: Der Vorfall in Bolintin-Vale, bei dem die Einwohner gegen fortwährende Aggressionen der illegal ansässigen Roma demonstrierten, nachdem ein Mensch ums Leben kam, habe „den Moder eines in den letzten 30 Jahren von Jahr zu Jahr verfallenden Systems“ ans Licht gebracht: „Ungenügendes Personal, teilweise schwach ausgebildet, teilweise mit der lokalen Politik oder mit Straftätern unter einer Decke.“ Es gebe hunderte Gemeinden wie diese, mit nur 15 Prozent aktiven Einwohnern, der Rest weder arbeitslos noch erwerbstätig, auf die Frage nach dem Lebensunterhalt gäben die alarmierenden Straftaten Aufschluss. Man werde die Polizeiinspektorate landesweit unter die Lupe nehmen sowie das Aufnahmeprozedere für Neueinstellungen in Polizeistrukturen analysieren und überarbeiten, versprach Bode. Der Minister erklärte jedoch, auf die Rekrutierung externer Kräfte (wie der Unglücksfahrer) nicht verzichten zu können, es sei ein „enormes Personaldefizit“ von rund 30.000 Stellen zu decken.