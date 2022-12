INS-Studie zu Internet-Nutzung in Rumänien

Bukarest (ADZ) – Laut kürzlich veröffentlichten Daten des Nationalen Statistikamtes INS haben 2022 mehr als 8 von 10 Haushalten in Rumänien Zugang zum Internet, davon 88,6 Prozent in den städtischen Gebieten, um 15 Prozent mehr als im ländlichen Bereich.



In Bezug auf die regionale Abdeckung war der Internetanschluss in der Region Bukarest-Ilfov mit neun von zehn Wohnungen am weitesten verbreitet, gefolgt vom Zentrum und Nordwesten mit jeweils ca. 85 Prozent, während Süd-Muntenien, der Nordosten und der Südosten des Landes jeweils knapp über drei Viertel mit Internet verbundenen Wohnungen verzeichneten.



Vom Alter her haben knapp neun von zehn Personen zwischen 16 und 74 Jahren das Internet mindestens einmal genutzt, um ein Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anteil der Nutzer in der Altersgruppe der 16- bis 34-Jährigen betrug heuer 98,1 Prozent, unter den 55- bis 74-Jährigen knapp drei Viertel.



Vom Geschlecht her nutzen das Internet um 0,7 Prozent mehr Männer als Frauen.